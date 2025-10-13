Horóscopo de HOY, lunes 13 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para hacer los cambios postergados y planear un proyecto innovador. Amor: una persona conocida tendrá una actitud valiente y eso le resultará muy atractivo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se destacará por ser flexible ante una propuesta que no termina de gustarle. Amor: la aceptación se convertirá en una virtud que suavizará los roces que hay en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una propuesta interesará al entorno y con entusiasmo se lograrán las metas. Amor: se dará un encuentro con alguien especial que se convertirá en su alma gemela.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegará la información que destraba un proyecto y supera las demoras. Amor: reclamos en la pareja causarán incomodidad porque se avecina un cambio importante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: trabajará con certeza y ganará tiempo ante gente obstinada. Llegan beneficios. Amor: el deseo mutuo encenderá la relación y dulces vivencias colmarán todos los días.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: participará de eventos favorables y los colegas destacarán su éxito. Amor: una relación nueva podría iniciarse pero sus expectativas son algo desmesuradas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dudas quedarán atrás y llegará a acuerdos convenientes. Beneficios. Amor: alejará a los entrometidos que quieren agregar confusión sin sentido en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: por la gran creatividad, su proyecto será celebrado por original. Amor: su deseo será más comprendido y la calidez inundará a la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: reemplazará medidas obsoletas por otras más actualizadas. Amor: surge el momento para revelar secretos que podrían provocar incomodidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aplicará su experiencia para impulsar un proyecto atrasado. Amor: un encuentro divertido facilitará la armonía y ayudará a la pareja a crecer.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente del entorno hará una observación sobre aquello que traba las tareas. Amor: la fidelidad será la virtud que serenará los ánimos y hará crecer a la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará logros materiales activamente y tendrá éxito con proyectos nuevos. Amor: al buscar su alma gemela se acercará alguien que posee todos los atributos.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RETRAÍDA CUANDO ESTÁ EN UN GRUPO CON EL QUE NO COMPARTE IDEAS NI SUS METAS.