Horóscopo de hoy, 17 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 17 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá los reclamos por deudas impagas y elaborará planes de cumplimiento. Amor: un sentimiento oculto se revelará, le dejará sin palabras y se enamorará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegarán excelentes noticias sobre proyectos nuevos y un beneficio se avecina. Amor: si insinúa cambios drásticos, provocará que surjan actitudes hostiles en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: entenderá en varias cosas a la vez porque tiene la capacidad para ello. Amor: un viaje placentero será la clave para recuperar y reforzar la calidez en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que le inquietarán pero no afectarán lo construido. Amor: momento difícil en la pareja, pero dialogando elegirán el camino que les hará bien.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter se activará cuando gente entrometida cuestionen sus proyectos. Amor: momento propicio para gratificarse en pareja en salidas con dulces vivencias.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: en principio, rechazarán su idea pero pronto verán lo positivo de ella. Amor: el clima distendido en la pareja facilitará un cálido momento de seducción.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará gente con ideas audaces que requieren dinero. Estará alerta. Amor: una grata noticia alejarán las inquietudes que conducen a un distanciamiento.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en cambiar de actitud o se ganará enemigos en el entorno. Amor: cierta impaciencia le creará problemas, pero con humildad, resurgirá la calidez.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes que nadie resuelve y será celebrado. Amor: cierta persona no será la indicada para pedirle consejo sentimental; reflexione.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los problemas crecerán pero generará la solución esperada. Amor: tendrá la fuerza de ánimo para abrir el corazón y el romance será inolvidable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una situación pasará a ser difícil por errores de alguien, pero la resolverá. Amor: tendrá una respuesta que no gustará nada en la pareja. Momento para serenarse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá errores producidos por alguien que hacía gala de sus habilidades. Amor: la desconfianza quedará atrás y la comprensión encenderá la calidez mutua.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONSTRUCTIVA Y SERENA PERO NO LE GUSTAN PROPUESTAS DE CAMBIOS REPENTINOS