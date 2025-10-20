Horóscopo de HOY, lunes 20 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: gente poco confiable le hará propuestas endebles y preferirá su proyecto. Amor: un encuentro fortuito concretará sus deseos y el romance comenzará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para efectuar controles y mejoras; habrá mucho para corregir. Amor: una gran afinidad con cierta persona facilitará encuentros románticos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: necesidad de actuar rápido para resolver problemas y alcanzar las metas. Amor: su creciente encanto generará un romance cuando menos lo imagina.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: si se concentra en su proyecto traerá soluciones exitosas a problemas complejos. Amor: su actitud rigurosa será vencida por alguien de gran encanto; romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las dificultades económicas tienden a resolverse. Un negocio generará beneficios. Amor: momentos de agradable encanto aportarán la calidez que fortalece a la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus críticas bien fundamentadas pondrán las cosas en su lugar. Amor: gestos negativos podrían enfriar la relación pero el diálogo mejorará todo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: demasiados compromisos podrían impedir que alcance sus objetivos. Amor: un malentendido dañará toda la confianza obtenida, pero la verdad será sanadora.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: contará con la gente indicada para concretar un proyecto exitoso. Amor: querrá conocer a alguien que se destaca por su encanto; un romance es posible.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio no resultará como se espera pero dejará una ventaja. Amor: un conflicto en la pareja le llevará a meditar los pasos a seguir y lo hará bien.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá entusiasmo por comenzar tareas mucho más creativas. Amor: la posibilidad de un viaje de ensueño renovará la calidez y revivirá el romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá fallas en el trabajo y evitará que arriesgue mucho de su esfuerzo. Amor: una admiración dejará de ser secreta y hará que quiera estar con esa persona.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: para mejorar su situación económica tendrá que hacer algunos cambios. Amor: la calidez prodigada por su pareja creará sucesivos momentos románticos.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY LUCHADORA PERO A VECES MUESTRA ACTITUDES CERCANAS A LO TEMERARIO.