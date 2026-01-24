Horóscopo de hoy, 24 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para comprar o alquilar elementos valiosos para un proyecto. Amor: dejará atrás los roces en la pareja con pequeñas atenciones y escucha activa.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el entorno cooperará para alcanzar sus metas y un colega se destacará. Amor: una ex pareja insistirá con reclamos pero en realidad querrá otra cosa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios necesarios para su proyecto. Amor: será buena idea renovar aquellos acuerdos que han sufrido desgaste en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: posibles altibajos económicos pero sin pérdidas. Será una señal para estar alerta. Amor: un encuentro fortuito aliviará las penas y alegrará el corazón; romance.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: llegarán colegas y personas de su entorno que no le gustan pero se entenderán. Amor: la necesidad de muestras de afecto será reclamada y no tendrá indiferencia.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: el buen gusto en un proyecto será vital para los próximos eventos. Amor: un estado de sospecha no será saludable mantener; la sinceridad lo disipará.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: cambios inesperados en lo económico podrían perjudicar la actividad. Amor: en la pareja tomará la iniciativa para librarse de un personaje nefasto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: despertará una vieja vocación al visitar a personas del pasado. Amor: una armoniosa intimidad afianzará los aspectos comunicativos en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un logro inesperado despertarán una fuerte habilidad. Amor: una agradable persona le invitará a un lugar soñado; el romance se avecina.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: por ciertas señales en el horizonte, se animará a un nuevo empleo. Amor: surgirá problema afectivo pero se resolverá si deja de lado su obstinación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: insistirá con un entorno algo indiferente pero cumplirá con las metas. Amor: será mala idea discutir con su pareja si está muy sensible, mejor salir a divertirse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un informe de gente influyente le ayudará a ver los logros que ha obtenido. Amor: el éxito al entablar relaciones le predispone a invitaciones y citas románticas.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA INTERESADA EN PROFESIONES QUE FACILITAN EL ACCESO AL PODER Y AL DINERO.