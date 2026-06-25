Horóscopo de HOY, jueves 25 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para acelerar los proyectos o negocios y avanzar; tendrá éxito. Amor: podrá establecer una relación basada en la confianza y surgirá un futuro luminoso.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ofrecerá una propuesta, pero en principio será ignorada, pero ya comprenderán. Amor: actuará con carácter para neutralizar un conflicto y la armonía será recuperada.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará la iniciativa y con creatividad, los ingresos comenzarán a crecer. Amor: sentirá la relación como una fuente de problemas, pero si lo expresa se arreglará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado compromisos para resolver los motivos de las fallas y atrasos. Amor: se avecina una situación romántica en la que será esencial mostrarse tal como es.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aumentará su participación en proyectos o negocios y el resultado hablará. Amor: las actitudes ambiguas provocarán confusiones y la relación podría sufrir.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará para encontrar lo mejor de cada iniciativa y ganar. Amor: alguien quedará atraído por su irresistible encanto y un encuentro se concretará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aplicará su talento con gran creatividad y su entorno querrá cooperar. Amor: hará bien en dejar de lado cierta actitud negativa y admitir que no estuvo bien.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: decidirá controlar los gastos y favorecer los avances de cada proyecto. Amor: sin reproches ni caprichos, la vida íntima recuperará aquel encanto tan deseado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá litigios o entuertos que impiden el avance de negocios. Amor: la continua expresión de los sentimientos hará que las cosas en la pareja mejoren.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una medida precipitada resultará negativa y la reparará. Amor: alguien especial le invitará a un encuentro de ensueño y surgirá una gran atracción.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: el trabajo comenzará a dar señales de una mejora que traerá beneficios. Amor: ya no será momento de dar vueltas sino disponerse a actuar con fuerte iniciativa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: para resolver los problemas, tendrá que revisar el quién decidió qué cosa. Amor: llegará invitación justo en el momento en el que su encanto se percibe irresistible.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROCLIVE A DESARROLLAR BUENA COMUNICACIÓN POR SU GRAN VOCABULARIO.