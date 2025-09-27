Horóscopo de HOY, sábado 27 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: litigios o pleitos tendrán resultado favorable y le darán sustento a su proyecto. Amor: un secreto dejará de serlo y una propuesta ilusionará a alguien que se acercará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: novedades que entusiasman en proyectos de desarrollo económico; habrá éxitos. Amor: si trae las tensiones laborales a la pareja, afectará la armonía, cuidado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sumará servicios y productos nuevos. El proyecto comenzará a dar frutos. Amor: dejará atrás malas vivencias del pasado y deseará constituir una nueva relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegarán apoyos para un nuevo proyecto y descubrirá aliados inesperados. Amor: con una vida social intensa, habrá mensajes, invitaciones y encuentros soñados.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se concretará un esperado evento de negocios y sentirá fuerte confianza en crecer. Amor: no será buena idea tratar con una ex pareja, algún viejo conflicto podría resurgir.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si dedica mucho tiempo a su proyecto, los resultados se verán de inmediato. Amor: la tensión del afuera le causará molestias en la relación, necesitará relajarse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán a terminar con asuntos que requieren precisión. Amor: el encanto de su pareja será el estímulo que renovará el fuerte deseo de calidez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguien del entorno podría cometer errores complicados; atención. Amor: en la pareja surgirán reclamos que se querrán resolver pero no alcanzará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para la hacer acuerdos o contratos favorables. Amor: si deja de lado el idealizar las virtudes de su pareja; verá las cosas tal como son.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: buena fortuna; surgirá proyecto con beneficio importante. Amor: las cosas parecerán estar bien pero la rutina molestará y no es para dejarlo pasar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá fuerte creatividad, alumbrará ideas que pronto podrá concretar. Amor: un acuerdo audaz en la pareja permitirá disfrutar a pleno de lo íntimo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: pergeñará una idea para crecer en lo material pero tardará en concretarla. Amor: un exceso de compañerismo podría resentir la expresión de gestos con calidez.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y DESPIERTA. LE INTERESA LO ÚLTIMO SOBRE EL ARTE Y LA CIENCIA.