Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Horóscopo de HOY, jueves 4 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: resolverá aquellos asuntos que complican y demoran a los proyectos. Amor: momento para estar alerta por posible acercamiento que puede resultar en romance.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: una propuesta parecerá muy atractiva pero la estudiará con rigurosidad. Amor: un agradable regalo destrabará las actitudes de indiferencia en la pareja.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: no será momento para mantener discusiones con colegas o el entorno. Amor: una promesa olvidada y no cumplida será motivo de discordia en la pareja.

CANCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto provocará entusiasmo porque le facilita tener el control. Amor: una persona especial hará que baje su coraza para dejarse seducir suavemente.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: momento favorable para concretar acuerdos con la gente influyente. Amor: en su entorno inmediato habrá una persona que inventará excusas para acercarse.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros eluden y gente importante lo felicitará. Amor: tendrá sentimientos que le cuesta expresar cuando cierta persona se le acerca.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: momento propicio para el fluir del dinero; un beneficio se anticipa. Amor: se dará un encuentro fortuito con alguien del pasado con quien vivió un romance.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: ideas encontradas causarán tensión en el negocio o proyecto. Amor: su actitud comprensiva generará una atención especial y un posible romance.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: actuará con eficacia y eso hará crecer su fama de exitoso. Amor: un romance surgirá con la persona más inesperada y encauzará su vida.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto pendiente que traba el cambio esperado. Amor: sin hacer críticas, lo que provoca distancia en la pareja, no se producirá.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: principios que cree firmes parecen desmoronarse pero todo mejorará. Amor: podría surgir una crisis que revelará la existencia de caprichos o ideas fijas.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: aspectos de su proyecto requerirán alguna corrección y será un éxito. Amor: los momentos íntimos estarán en su mejor momento; nuevo comienzo.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO CUIDADOSA CON SU DINERO. UN DERROCHADOR PUEDE CAUSARLE GRANDES PÉRDIDAS.

