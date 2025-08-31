Horóscopo de HOY, domingo 31 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: incomodidad por desavenencias, pero si muestra sincero afecto, las cosas se arreglarán. Salud: optimismo por resultado. Sorpresa: divertido encuentro.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: favorable para nueva pareja o reconciliación; todo conduce a relaciones con dulce armonía. Salud: emociones positivas. Sorpresa: llamada que entusiasma.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su pareja insistirá con amables muestras de afecto porque desea conocer su amoroso interior. Salud: fin de dolor muscular. Sorpresa: una rutina termina.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: momento para proteger la intimidad y evitar a los entrometidos de siempre; recuperará la armonía. Salud: alivio en la espalda. Sorpresa: asunto misterioso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: actividad en común disipará un ambiente enrarecido. Las dulces vivencias sanarán heridas. Salud: necesitará hacer dieta. Sorpresa: llega invitación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: si se precipita a juzgar, provocará un dolor innecesario, pero lo reparará con ternura. Salud: gozará de gran vigor. Sorpresa: regalo anónimo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: su acercamiento quizá no obtenga la respuesta esperada, pero respetará la sensibilidad. Salud: caminar le hará bien. Sorpresa: promesa incumplida.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la pareja disfrutará de una sólida armonía, basada en las vivencias compartidas. Salud: los nervios se calmarán. Sorpresa: reunión emotiva.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: resolverá los conflictos de la pareja creados por interferencias de un familiar Salud: momento para consultar. Sorpresa: respuesta decepcionante.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: si no participa de la charla, los sentimientos no fluirán y el interés declinará. Salud: hora de iniciar un deporte. Sorpresa: misterio revelado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto aumenta y provoca admiración pero el romance se hará esperar. Salud: momento para comer sano. Sorpresa: buen consejo de un extraño.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su fuerte imaginación hará que cundan los reproches en la pareja pero se corregirá. Salud: dolor de hombros se disipará. Sorpresa: momento de arrojo.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LÍDER Y GENEROSA PORQUE RECONOCE LA CAPACIDAD Y TALENTO DE LOS DEMÁS.