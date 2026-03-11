Horóscopo de HOY, miércoles 11 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: gente con solvencia económica le acercará una buena propuesta, difícil de rechazar. Amor: con serenidad, cierta tensión en la pareja transitará hacia la armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aunque surjan complicaciones, planificará bien cada instancia y las resolverá. Amor: le atraerá alguien que parece distante, pero se animará a vencer barreras.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegarán frutos de una inversión poco tenida en cuenta y aumentará su ahorro. Amor: las peleas podrían ser un hábito y eso solo le traerá problemas. Urge dialogar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para reformular algún proyecto y el beneficio solicitado, llegará. Amor: parecerá que todo ha terminado pero los sentimientos dirán otra cosa; nuevo comienzo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para acelerar los asuntos pendientes y un negocio comenzará a crecer. Amor: su encanto impactará en el corazón de una persona especial y el romance iniciará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un préstamo de dinero al final no llegará pero encontrará otra opción. Amor: su pareja mostrará virtudes que no sabe que posee y la relación comienza a mejorar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llega oportunidad que puede ser bien o mal aprovechada, atención. Amor: alejará a una persona con influencia negativa y podrá disfrutar de la intimidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán altercados por negocios o proyectos en competencia. Amor: momentos de agradable armonía y amable comprensión; no habrá quejas ni reproches.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el éxito le aguarda con cierto esfuerzo por escenarios cambiantes. Amor: actitudes de intolerancia serán criticadas y le obligan a reflexionar; las supera.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto estancado será clave para la futura prosperidad. Amor: el momento será propicio para resolver conflictos y hacer las paces en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: hará bien en poner en pausa un trabajo complicado y tomar otra iniciativa. Amor: surge tensión en la pareja e indicará cierto desencanto, pero al dialogar, crecerán.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la relación con gente influyente estará al borde de una crisis, pero la evitará. Amor: su fuerte encanto facilitará las cosas para un romance inesperado y pleno de calidez.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FRANCA PERO PESIMISTA. LE BUSCAN MÁS POR SUS CONSEJOS SENTIMENTALES