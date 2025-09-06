Horóscopo de HOY, sábado 6 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: habrá trabas por negativas del entorno, pero su proyecto las superará. Amor: su impulsividad podría causar dudas en la pareja, pero lo notará justo a tiempo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: luchará con dificultades, pero concretará negocios y llegarán cobranzas. Amor: momento especial para superar cualquier crisis y disipar el rencor; nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las tareas se verán bien aun con críticas, pero las ignorará y seguirá adelante. Amor: las cosas estará tensas en la pareja. Si evita discutir, la respuesta será inolvidable.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá gran intuición para detectar nuevos negocios; tomará la iniciativa. Amor: será acertado concurrir a un diálogo, solo de ese modo abrirá su dulce corazón.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: recuperará vigencia una audaz idea postergada tiempo atrás. Generará recursos. Amor: momentos de armonía en lo afectivo pero le rodea gente con actitud maliciosa.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si se concentra, obtendrá cada una de sus metas y un beneficio extra. Amor: en una cita, creerá que el otro no interpreta sus sentimientos, pero le sorprenderán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará por el camino más rápido que conduce a las metas. Amor: se avecina una nueva relación que superará todo lo que ha experimentado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas por los resultados favorables; éxitos. Amor: posibles altibajos le quitarán el sueño, pero no será toda su responsabilidad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: habrá novedades para entusiasmarse sobre un proyecto o negocio. Amor: su encanto alejará los fantasmas de una posible ruptura y surgirá la armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para manejarse con cautela en inversiones y negocios. Amor: surgirá descontento en la pareja pero un familiar logrará que se hagan las paces.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una idea audaz estimulará la búsqueda de beneficios en un nuevo negocio. Amor: su insistencia con pequeñas atenciones le volverán irresistible para cierta persona.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: si se conduce con terquedad, el proyecto podría fallar, pero lo revertirá a tiempo. Amor: un encuentro fortuito conmoverá su mundo afectivo y derivará en romance.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BRILLANTE E INGENIOSA PERO SELECCIONA LO QUE LE GUSTA E INTERESA