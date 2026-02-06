Horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, viernes 6 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto se desarrollará sin problemas pero surgirá una traba inesperada. Amor: cierta persona le hará una invitación que le colmará de expectativas románticas.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una idea podría no dar el resultado esperado pero dejará algo positivo. Amor: su simpatía atraerá la atención de una bella persona y el romance será posible.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los resultados serán mejores a los esperados y le acercarán las metas difíciles. Amor: su fuerte encanto hará que alguien ensaye excusas para estar cerca de su entorno.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: una de sus ideas será un aporte inteligente al mejor proyecto de su entorno. Amor: no será buena idea manejarse con la pareja en modo competencia o dañará la relación.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: un informe afirmará que el negocio o proyecto es un éxito; llega beneficio. Amor: gente entrometida provocará malentendidos y tensiones, pero la relación estará bien.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una advertencia no será escuchada con atención y algo podría salir mal. Amor: será por timidez que quiere comenzar de manera discreta una nueva relación.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: se sumarán problemas pero los resolverá uno tras otro con habilidad. Amor: tomará iniciativas audaces y una cita divertida hará crecer su expectativa amorosa.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: los desacuerdos podrían hacerle creer que el trabajo no avanzará. Amor: lo que parece al inicio una relación inestable, será lo que más desea en afinidad.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una confusión generará errores pero se manejará con habilidad. Amor: momentos de plenitud, armonía y fuerte calidez que llevará a un nuevo comienzo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su talento para el control será tomado como un ejemplo a seguir. Amor: su timidez no será obstáculo para que una cita derive en dulce romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio sufrirá cambios pero el beneficio continuará. Amor: una ex pareja aún pretende gravitar en su vida pero ya no influirá en su relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llega propuesta con cláusulas inviables, pero verá que surge algo mejor. Amor: una discusión dañará su interior susceptible pero pronto surgirá una dulce reparación.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SEDUCTORA Y MUY VALIENTE, CAPAZ DE ENFRENTAR LAS MÁS DURAS DE LAS PRUEBAS.