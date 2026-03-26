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Resumen

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La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Milagros Asto Sánchez

La decisión del presidente de Chile, José Antonio Kast, de retirar el apoyo de su país a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para dirigir la ONU provocó reacciones dentro y fuera del vecino del sur. La exgobernante socialista suena como fuerte candidata de Latinoamérica para reemplazar al portugués Antonio Guterres en la secretaría general del organismo multilateral. Se trata de una contienda con cinco postulantes, en la que Bachelet no es la única carta de la región.