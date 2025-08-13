Efemérides del 14 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 14 de agosto, pero de 1945, hace 80 años, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, anuncia la rendición incondicional de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

OTRAS EFEMÉRIDES

1556.- Establecimiento definitivo de los portugueses en China, cerca de Cantón, donde fundaron Macao.

1881.- El médico cubano Carlos Finlay demuestra que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes.

1914.- Japón declara la guerra a Alemania.

1917.- China declara la guerra a Alemania y a sus aliados.

1919.- Entra en vigor la nueva Constitución del Reich.

1941.- Firma de la Carta Atlántica, suscrita por Churchill y Roosevelt.

1949.- Primeras elecciones en la recién creada República Federal de Alemania que ganan los cristianodemócratas liderados por Konrad Adenauer quien fue elegido primer canciller el 14 de septiembre.

1957.- Proclamación del Reino de Marruecos. El hasta entonces sultán Mohamed V se convierte en rey.

1980.- Estalla la histórica huelga, de 17 días, en el astillero de Gdansk (Polonia), que dio lugar al nacimiento del sindicato “Solidaridad”.

1989.- El presidente de Sudáfrica, Pieter Botha, anuncia su dimisión.

1994.- El Gobierno de Sudán detiene en Jartúm y entrega a Francia al terrorista venezolano Illitch Ramírez Sánchez, alias “Carlos”.

2000.- El Concilio de la Iglesia ortodoxa rusa aprueba la canonización del último zar, Nicolás II, y de otros miembros de su familia.

2001.- Un avión experimental de la NASA, alimentado por energía solar fotovoltaica, bate el récord mundial de altura de vuelo.

2003.- Un apagón paraliza Nueva York y se extiende a otras ciudades del nordeste del país y del sudeste de Canadá. Es el tercero de importancia en los últimos 38 años y el mayor de la historia de EEUU.

2007.- Mueren 250 miembros de la secta yazidí al estallar en Nínive (Irak) cuatro camiones bomba suicidas.

2013.- Los hermanos rusos Pável y Nikolai Dúrov lanzan la aplicación de mensajería Telegram.

2015.- La bandera estadounidense vuelve a ondear en Cuba, tras 54 años.

2018.- Mueren 43 personas por el derrumbe del puente Morandi en Génova (Italia).

2021.- Un terremoto de magnitud 7,2 causa en Haití más de 2.200 muertos, 12.500 heridos y 800.000 damnificados en el sur del país.

2024.- Se descubre que el altar del monumento megalítico de Stonehenge no procede de Gales como se pensaba hasta ahora sino de Escocia, según publica la revista “Nature”.

NACIMIENTOS

1867.- John Galsworthy, escritor inglés.

1940.- Arístides Royo, expresidente de Panamá.

1945.- Wim Wenders, cineasta alemán.

1947.- Danielle Steel, escritora estadounidense.

1957.- José Coronado, actor español.

1959.- Magic Johnson, exjugador de baloncesto estadounidense.

- Marcia Gay Harden, actriz estadounidense.

1966.- Halle Berry, actriz estadounidense.

1980.- Estrella Morente, cantaora flamenca española.

1983.- Mila Kunis, actriz ucraniana naturalizada estadounidense.

DEFUNCIONES

1951.- William Randolph Hearst, magnate de la prensa estadounidense.

1956.- Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán.

1971.- Georg von Opel, constructor alemán de automóviles.

1972.- Manuel Millares Sall, pintor español.

1985.- Sergio Galeotti, arquitecto italiano y cofundador de Giorgio Armani Corporation.

1988.- Enzo Ferrari, constructor italiano de coches deportivos y de carreras.

1994.- Elías Canetti, escritor búlgaro nacionalizado británico.

2004.- Czeslaw Milosz, poeta polaco.

2007.- Tijon Jrénnikov, compositor ruso.

2020.- Julian Bream, guitarrista clásico y laudista inglés.

2024.- Gena Rowlands, actriz estadounidense.