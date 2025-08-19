En un 20 de agosto, pero de 1940, León Trotsky sufre un ataque a manos del español Ramón Mercader, quien le clava un piolet en la cabeza, en su casa de México donde vivía exiliado.

OTRAS EFEMÉRIDES

1710.- Tropas del archiduque Carlos de Austria (Habsburgo) vencen al ejército de Felipe V de Borbón en la batalla de Zaragoza durante la Guerra de Sucesión Española.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Cómo hizo Rodrigo Paz para subir hasta el primer lugar en Bolivia y qué papel juega su vicepresidente Edman Lara

1775.- Los españoles fundan el Presidio Real de San Agustín del Tucsón, origen de la ciudad de Tucson (Arizona).

1813.- Tropas españolas se rinden a las mexicanas y entregan la plaza de Acapulco, punto estratégico en la Guerra de la Independencia de México.

1866.- El presidente de EE. UU., Andrew Johnson, declara formalmente la finalización de la Guerra de Secesión estadounidense.

1911.- The New York Times envía el primer telegrama comercial que recorre el mundo para probar en cuánto tiempo se transmitía, fue en 16,5 minutos.

1914.- El escritor y filósofo español Miguel de Unamuno, es destituido, por primera vez, como rector de la Universidad de Salamanca por razones políticas.

1920.- La estación 8 MK de Detroit (EE.UU.) realiza las primeras emisiones radiofónicas del mundo.

1938.- Se publica el decreto que da origen a La Casa de España en México, refugio de intelectuales y escritores españoles exiliados por la Guerra Civil.

1968.- Tropas soviéticas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia y ponen fin a la ‘Primavera de Praga’, iniciada siete meses antes.

1975.- Se lanza en EE.UU. la sonda espacial robótica ‘Viking 1’ para explorar la superficie de Marte.

1977.- La NASA lanza la sonda espacial Voyager II, única nave espacial que ha visitado los dos planetas gigantes: Urano y Neptuno.

1979.- Bob Dylan publica el disco ‘Slow train coming’, con el que hizo saber al mundo que se había convertido al cristianismo.

1991.- El Parlamento de Estonia proclama su independencia de la URSS.

1993.- El ministro israelí de Exteriores, Simón Peres, y el ‘número dos’ de la OLP, Mahmud Abas, deciden en secreto en Oslo aplicar la autonomía en Gaza y Jericó, convirtiéndolo en el primer acuerdo israelo-palestino, cuya firma fue en Washington el 13 de septiembre.

1995.- Los líderes de las siete facciones implicadas en la primera guerra civil de Liberia firman un acuerdo de paz y el retorno a la democracia.

2008.- 154 muertos al estrellarse un avión de Spanair, con destino a Gran Canaria, cuando iba a iniciar maniobras de despegue en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

2015.- El Frente Nacional francés expulsa del partido a su cofundador, Jean-Marie Le Pen, por decir que las cámaras de gas de los campos de concentración nazis son un detalle de la historia.

2018.- La NASA confirma la presencia de hielo de agua sobre la Luna.

2020.- El principal opositor ruso, Alexei Navalni ,es envenenado durante su viaje de regreso a Moscú desde la ciudad siberiana de Tomsk.

2023.- España se proclama por vez primera campeona del mundo de fútbol femenino tras ganar a Inglaterra por 1-0 en Sydney (Australia) y un beso en los labios del presidente de la federación española a una jugadora genera polémica internacional.

NACIMIENTOS

1935.- Francisco Valladares, actor español.

1936.- Antonio María Rouco Varela, arzobispo español.

1937.- José Luis Cantero, ‘El Fary’, cantante español.

1941.- Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia.

1944.- Rajiv Gandhi, político indio.

1946.- Laurent Fabius, político francés.

1948.- Robert Plant, cantante de Led Zeppelin.

1975.- José Tomás, torero español.

1992.- Demi Lovato, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1572.- Miguel López de Legazpi, conquistador español de Filipinas.

1854.- Joseph Schelling, filósofo alemán.

1914.- Papa Pío X.

2006.- Joe Rosenthal, fotógrafo y reportero de guerra estadounidense. Premio Pulitzer de Fotografía.

2012.- Tony Scott, cineasta británico.

2017.- Jerry Lewis, cómico estadounidense.

.- Nati Mistral, actriz y cantante española.

2021.- Larry Harlow, legendario pianista estadounidense, miembro de la Fania All Stars.

2023.- Daniel Cohen, economista francés especialista de las deudas soberanas.

VIDEO RECOMENDADO