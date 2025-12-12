El segundo tiempo de Milei: un ambicioso plan de reforma y la presencia de Trump

Quizá hubiera querido recibir la significativa fecha en Argentina, pero los dos años que Javier Milei acaba de cumplir en el poder (el ecuador de su mandato) lo encontraron en la lejana Noruega, adonde viajó esta semana para asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.

Milei no perdió oportunidad, sin embargo, de celebrar y agradecer en redes sociales el hecho. “¡Muchas gracias por estos dos años! La Libertad Avanza”, escribió en su cuenta de X con una fotografía del día en que asumió, el 10 de diciembre del 2023, junto a su hermana Karina Milei.

Más allá del espaldarazo a la lideresa opositora venezolana, el mandatario argentino tenía dentro de su agenda en Oslo encuentros con el rey de Noruega y autoridades locales, pero finalmente decidió suspender varias de esas citas y regresar antes de lo previsto a su país para acometer una serie de tareas pendientes, algunas de las cuales tienen que ver con el Parlamento, con el que ha tenido no pocos roces en estos 24 meses de gobierno