El segundo tiempo de Milei: un ambicioso plan de reforma y la presencia de Trump

Quizá hubiera querido recibir la significativa fecha en Argentina, pero los dos años que Javier Milei acaba de cumplir en el poder (el ecuador de su mandato) lo encontraron en la lejana Noruega, adonde viajó esta semana para asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.
Milei no perdió oportunidad, sin embargo, de celebrar y agradecer en redes sociales el hecho. “¡Muchas gracias por estos dos años! La Libertad Avanza”, escribió en su cuenta de X con una fotografía del día en que asumió, el 10 de diciembre del 2023, junto a su hermana Karina Milei.
Más allá del espaldarazo a la lideresa opositora venezolana, el mandatario argentino tenía dentro de su agenda en Oslo encuentros con el rey de Noruega y autoridades locales, pero finalmente decidió suspender varias de esas citas y regresar antes de lo previsto a su país para acometer una serie de tareas pendientes, algunas de las cuales tienen que ver con el Parlamento, con el que ha tenido no pocos roces en estos 24 meses de gobierno
Luego del éxito de las elecciones legislativas de octubre, Javier Milei empieza la segunda mitad de su mandato con una representación parlamentaria más robusta, pero aún sin mayorías en las dos cámaras. El oficialismo amplió de 7 a 20 los miembros de su bancada en el Senado y ahora cuenta con 95 diputados, lo cual le alcanza para componer la primera minoría en esta cámara de 257 miembros. Para lo que viene, tendrá que sumar el apoyo de fuerzas aliadas conservadoras, lo cual se antoja no necesariamente sencillo, pero sí menos complicado que al inicio del gobierno libertario.
Este perfil más negociador para alcanzar los objetivos tendrá una dura prueba en estos días con las sesiones extraordinarias convocadas hasta fin de año para aprobar reformas laborales y fiscales que ya han generado resistencia de las centrales sindicales, del peronismo opositor y de algunos gobernadores. El proyecto de Ley de Modernización Laboral fue remitido en las últimas horas al Senado, la primera cámara que lo tratará, y ha sido pomposamente calificado como “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral” por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
A la mayor presencia en el Legislativo se puede sumar un asunto de percepción que puede resultar beneficioso al oficialismo. Según cifras mostradas por Lara Goyburu, de la consultora Management & Fit, el 50% de la ciudadanía señala que su situación actual es negativa, pero el 45% cree que el año que viene estará mejor. Este optimismo cauto de la población argentina puede ser capitalizado por Milei, a quien se vería como jefe de un gobierno que toma decisiones más allá de la coyuntura y de lo que digan otros líderes políticos y referentes económicos. “Plantea un rumbo y no se mueve de él”, le djio Goyburu hace unos días a la agencia Efe.
Si bien la alianza estratégica con Donald Trump dio impulso a Milei en los últimos meses, sobre todo en un momento complicado debido a los escándalos de su hermana Karina (secretaria general de la presidencia) y de políticos cercanos a él supuestamente vinculados al narcotráfico, aún están por verificarse los efectos del acuerdo macro de comercio e inversiones entre Argentina y Estados Unidos. Como destaca “La Nación”, a tres semanas del anuncio aún no se conoce la letra chica del convenio. Igual Milei se encuentra, como ha remarcado la cadena CNN, en una encrucijada: entre la cercanía a Trump y los tratos con China, su principal socio comercial.