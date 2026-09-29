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Resumen

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FOTODELDÍA PARÍS (Francia), 26/09/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de la Concordia para celebrar una misa en París, Francia. Cientos de miles de personas han saludado al Papa León XIV en el centro de París con motivo de la misa al aire libre.EFE/ Maurizio Brambatti / POOL
FOTODELDÍA PARÍS (Francia), 26/09/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de la Concordia para celebrar una misa en París, Francia. Cientos de miles de personas han saludado al Papa León XIV en el centro de París con motivo de la misa al aire libre.EFE/ Maurizio Brambatti / POOL
/ MAURIZIO BRAMBATTI / POOL
Por Rodrigo Murillo

Viernes 25 de setiembre, palacio del Elíseo. Un hombre vestido de blanco toma la palabra ante los principales políticos franceses. Hace apenas unos años era obispo de Chiclayo y recorría en camioneta los caminos del norte del Perú; hoy, convertido en León XIV, se dirige en francés a Emmanuel Macron y le recuerda que una laicidad justa no debería expulsar la religión de la vida pública ni de la escuela. Lo escuchan ministros, responsables políticos y altos funcionarios entre aplausos corteses y sonrisas de aprobación. La escena tenía algo de convencional, parecía impregnada de historia y resultaba, a la vez, profundamente francesa: la religión convertida en objeto de debate, sometida a las reglas de la República.