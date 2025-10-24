Efemérides del 25 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 25 de octubre de 1881 nació en Málaga (sur de España) el pintor Pablo Picasso y el mismo día, pero de 1927, el trasatlántico italiano “Principessa Mafalda” se hunde frente a las costas de Brasil, con la muerte de 314 personas.

Otras efemérides

1949.- El cuatrimotor “Havilland Comet”, primer avión a reacción para transporte de pasajeros, realiza un vuelo de prueba Londres-Trípoli-Londres en 6 horas y 36 minutos, dos veces más rápido que los aviones convencionales.

1945.- La Asamblea General de la ONU aprueba la admisión de China.

1983.- EEUU invade la isla de Granada (Pequeñas Antillas).

1994.- El Vaticano anuncia el establecimiento de relaciones oficiales estables y permanentes, no diplomáticas, con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

.- Aprobada la Declaración de Tegucigalpa sobre Paz y Desarrollo en Centroamérica.

1995.- Se estrena en Broadway el musical “Víctor o Victoria”, que protagonizan Julie Andrews y Robert Preston.

2001.- Microsoft lanza su sistema operativo XP para ordenadores personales.

2002.- Guarniciones militares de distintos puntos de Venezuela ratifican su apoyo al presidente Hugo Chávez como comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, tras el golpe de estado del 11 de abril.

2003.- Fracasa en Colombia el referéndum para decidir la reforma de la Constitución.

2013.- El exgeneral argentino Luciano Benjamín Menéndez, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983).

2016.- El Parlamento de Venezuela aprueba iniciar un proceso político contra el presidente Nicolás Maduro.

2017.- El Supremo de Venezuela en el exilio ordena la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente.

2018.- Sahlework Zewde, nombrada primera mujer presidenta de la historia de Etiopía.

2020.- Los chilenos deciden en un plebiscito y por amplia mayoría reemplazar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Nacimientos

1825.- Johan Strauss, compositor austriaco.

1838.- George Bizet, compositor francés.

1881.- Pablo Ruiz Picasso, pintor español.

1918.- Anuar El Sadat, presidente egipcio.

1921.- Miguel I de Rumanía, rey en el exilio.

1928.- Jeanne Cooper, actriz estadounidense.

1931.- Annie Girardot, actriz francesa.

1984.- Katheryn Elizabeth Hudson, cantante estadounidense conocida como Katy Perry.

2001.- Isabel de Brabante, princesa de Bélgica, duquesa de Brabante y heredera al trono de Bélgica.

2006.- Camilo Joaquín Villaruel, conocido como Milo J, cantante argentino.

Defunciones

1993.- Vincent Leonard Price, actor estadounidense.

1999.- Payne Stewart, jugador de golf estadounidense.

2001.- Soraya Esfandiary, segunda esposa del Sha de Irán Reza Palevi.

2002.- Richard Harris, actor irlandés.

2010.- Gregory Isaacs, músico jamaicano.

2012.- Emanuel Steward, boxeador estadounidense.

2017.- María Cristina del Pino Segura, “Pinito del Oro”, trapecista española.

2021.- Fofi Yenimatá, política griega.