Ataques aéros de Israel en varias zonas de la Franja de Gaza dejan al menos 20 muertos

Columnas de humo tras un ataque israelí que tuvo como objetivo un edificio en el campamento de Bureij para refugiados palestinos, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2025. (Eyad BABA / AFP)
/ EYAD BABA
Agencia EFE
Agencia EFE

, en los que mató al menos a 20 personas, en diferentes zonas de la tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino.

Seis de los fallecidos se produjeron en un ataque a las puertas de un café en Deir al Balah (centro); tres en un ataque en Nuseirat (centro) a un edificio que estaba siendo usado como base de la Policía gazatí; otros seis en ataques aéreos en Jabalia (norte); tres más en un ataque tiendas de desplazados en la zona costera de Al Mawasi y dos fallecidos más en un ataque en un chalet de Zawaida (centro).

Según pudo conocer EFE, el ataque en Nuseirat tenía por objetivo una sede de la policía del Gobierno de Hamás en Gaza, cerca del estadio Al Ahli del campo de refugiados.

Por otro lado, el bombardeo mató a una mujer y dos niños en Mawasi, según el Hospital Nasser del enclave.

En Zuwaida, el ataque impactó contra un chalet utilizado por Palestinian Media Production, una empresa que trabaja para la cadena catarí Al Jazeera a cargo de las retransmisiones en directo.

Los fallecidos son Ahmed Abu Mteir, ingeniero de directos, y Ammar Al Zaaneen, hijo del periodista Mohammed Al Zaaneen.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó bombardear “enérgicamente infraestructuras terroristas” en Gaza después de que una serie de combatientes, presuntamente de la policía de Hamás en la Franja, abrieran fuego contra los soldados israelíes.

Esto desató una serie de bombardeos en el lugar del ataque, Rafah (sur de Gaza) que rápidamente se ha extendido al resto del enclave.

Tanto Hamás como su brazo armado se han desvinculado de la escaramuza.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

