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Resumen

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La destitución de Vladimir Padrino López, quien se mantuvo durante más de una década al frente del Ministerio de Defensa de Venezuela, marca el mayor reacomodo en la cúpula militar del país desde la caída de Nicolás Maduro y abre interrogantes sobre el futuro de otras figuras clave del chavismo, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.