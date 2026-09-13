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Resumen

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Esta imagen satelital, distribuida por Planet Labs PBC el 11 de septiembre de 2026, muestra una vista general de una infraestructura dañada por un incendio al sureste de Medina, a lo largo de la ruta del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita. (AFP).
Esta imagen satelital, distribuida por Planet Labs PBC el 11 de septiembre de 2026, muestra una vista general de una infraestructura dañada por un incendio al sureste de Medina, a lo largo de la ruta del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita anunció el viernes el cierre “preventivo” del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques con drones procedentes de Irak.

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