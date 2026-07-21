Por Guillermo Vera Ayala

India viene siendo escenario desde la semana pasada de manifestaciones del Partido Janata de las Cucarachas (CJP, por sus siglas en inglés), movimiento reformista juvenil crítico del gobierno. Los incidentes tuvieron su episodio más violento este lunes 20 cuando la Policía de Nueva Delhi impidió a golpes y mediante el uso de gases lacrimógenos el desplazamiento de los manifestantes hasta el Congreso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.