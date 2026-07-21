India viene siendo escenario desde la semana pasada de manifestaciones del Partido Janata de las Cucarachas (CJP, por sus siglas en inglés), movimiento reformista juvenil crítico del gobierno. Los incidentes tuvieron su episodio más violento este lunes 20 cuando la Policía de Nueva Delhi impidió a golpes y mediante el uso de gases lacrimógenos el desplazamiento de los manifestantes hasta el Congreso.

La movilización busca la destitución de Dharmendra Pradhan, ministro de Educación indio, y además de las protestas incluyó la convocatoria a una huelga de hambre masiva por 24 horas a escala nacional que se realizó el jueves 16.

Esta última actividad se desarrolló en respaldo de Sonam Wangchuk, activista y líder de las demandas juveniles que llevaba tres semanas en ayuno voluntario como medida de protesta.

Simpatizantes del Partido Janata de la Cucaracha (CJP) portan pancartas durante una protesta organizada por la Asociación de Estudiantes de Toda la India (AISA) para exigir la renuncia del Ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, por presuntas irregularidades en el examen NEET, en Freedom Park, Bengaluru, el 20 de julio de 2026. La policía india disparó gases lacrimógenos y cargó con porras contra los manifestantes en Nueva Delhi el 20 de julio, cuando intentaban marchar hacia el Parlamento para exigir la renuncia del ministro de Educación por irregularidades en exámenes importantes. (Foto de Idrees MOHAMMED / AFP) / IDREES MOHAMMED

El sábado 18 fue un día particularmente complejo debido a que agentes policiales de la capital federal ingresaron al campamento en el que se encontraba Wangchuk y lo llevaron por la fuerza a un hospital a causa del deterioro de su salud. Abhijeet Dipke, fundador del CJP, criticó pidió la liberación del detenido y emprendió su propia huelga de hambre.

La jornada posterior empezó con un aviso de la policía capitalina, que indicó que las marchas de este lunes 20 no tenían permisos y que habría restricción de reunión en todo el distrito federal. A pesar de la advertencia, miles de estudiantes provenientes de estados vecinos se reunieron en el Jantar Mantar de Nueva Delhi —habitual punto de congregación en protestas— para acampar y evitar que la policía instalase barricadas por la zona.

Sátira y movilización digital

El CJP fue creado en mayo de este año por el comunicador y estratega digital Abhijeet Dipke, quien se formó en Estados Unidos y tiene amplia experiencia en política e internet al haber trabajado como voluntario en el equipo de redes del Partido del Hombre Común, donde creó contenido para el electorado joven.

El movimiento surgió como una respuesta satírica a las palabras despectivas de Surya Kant, presidente del Tribunal Supremo de India, quien calificó de “cucarachas” y “parásitos de la sociedad” a los jóvenes desempleados y activistas que cuestionaban el sistema.

Tales palabras generaron gran indignación debido a un creciente descontento por la falta de empleo juvenil y el sentimiento de que se atentaba contra los derechos educativos de la población, que veía en esta vía una instancia de mejora económica y social.

El fundador del Partido Janata de la Cucaracha (CJP), Abhijeet Dipke (izquierda), inicia una huelga de hambre indefinida exigiendo la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, por presuntas irregularidades en el examen NEET en Nueva Delhi el 19 de julio de 2026. La esposa de un activista indio en huelga de hambre, llevado a un hospital contra su voluntad, acusó al gobierno el 19 de julio de "detención ilegal" disfrazada de atención médica. La policía de Nueva Delhi trasladó por la fuerza al activista Sonam Wangchuk a un hospital el 18 de julio por problemas de salud tras una huelga de hambre de 20 días en protesta contra el sistema de exámenes de la India. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP) / SAJJAD HUSSAIN

El malestar acumulado llegó a un punto crítico en la primera mitad de mayo tras el escándalo nacional por la filtración de la Prueba Nacional de Elegibilidad y Admisión (NEET-UG) de este año, en el que más de 2 millones de estudiantes indios iban a competir por 130.000 vacantes para estudiar medicina. El examen fue finalmente anulado luego de que se descubriera que el temario era vendido clandestinamente.

A esto se sumó otra controversia ligada a irregularidades en las evaluaciones de educación secundaria. Las palabras despectivas de Kant, pronunciadas el 15 de mayo, fueron el detonante final para la aparición del CJP.

“Las declaraciones fueron más hirientes porque provenían del presidente del Tribunal Supremo de la India, quien es el custodio de la Constitución, que nos otorga la libertad de expresión. Alguien que está ahí para proteger nuestra libertad de expresión nos compara con cucarachas y parásitos solo por expresar nuestras opiniones”, dijo Dipke en una entrevista con India Today en la segunda mitad de mayo.

“Esa fue la parte más dolorosa. Si este comentario lo hubiera hecho cualquier otro miembro del partido gobernante, como suelen hacer, no habría causado tanto revuelo, pero provino de alguien que se supone debe proteger nuestra libertad de expresión”, agregó el activista en aquel diálogo.

El nombre de Partido Janata de las Cucarachas surgió como una parodia del Partido Bharatiya Janata (BJP) de Narendra Modi, primer ministro de la India. El insecto al que el CJP debe su nombre se convirtió en el símbolo y principal elemento de la crítica irónica hacia el gobierno, con abundantes imágenes generadas con inteligencia artificial presentando a una cucaracha como líder político.

La gestión del gobierno de Narendra Modi alrededor de la educación y el empleo juvenil ha sido duramente criticada por el Partido de las Cucarachas. (Foto de AGENCIA DE PRENSA SAUDITA SPA / AFP) / -STR

Entre el 16 y el 20 de mayo, las cuentas del Partido de las Cucarachas en las plataformas de Internet tuvieron tal crecimiento que superaron a las de las agrupaciones políticas tradicionales, teniendo entre sus simpatizantes a diversos ‘influencers’ y activistas.

Dicho crecimiento fue visto con preocupación por el gobierno y la cuenta del CJP en la red social X fue bloqueada en territorio indio poco después. Dipke denunció que los perfiles de Instagram y otros servicios también eran víctimas de intentos de hackeo y reportes masivos con bots para forzar su suspensión.

Un reporte de The Indian Express citó a fuentes de la Oficina de Inteligencia de la India para indicar que la restricción a la cuenta de X del CJP fue un pedido confidencial del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información a la empresa, argumentando “preocupaciones sobre la seguridad nacional” y amparándose en la Ley de Tecnología de la Información.

Abhijeet Dipke y los adherentes al movimiento respondieron a través de más campañas de redes sociales y una demanda por violación a los derechos fundamentales presentada ante el Tribunal Superior de Delhi. El juzgado respondió favorablemente el 26 de mayo ordenando el desbloqueo.

De las redes a las calles

Con una agenda de protesta establecida alrededor de la renuncia del ministro de Educación, el Partido Janata de las Cucarachas hizo su primera convocatoria formal a una marcha en Nueva Delhi para el 6 de junio que partiría desde el Jantar Mantar.

A esta convocatoria asistieron escolares, universitarios y estudiantes que se preparaban para los exámenes de admisión e incluso padres de familia, además de activistas y algunos colectivos ligados a la izquierda india. Las autoridades locales desplegaron cerca de un millar de efectivos policiales, pero la manifestación transcurrió sin mayores incidentes.

Estudiantes de la Universidad Hindú de Banaras (BHU), en solidaridad con el Partido Janata de la Cucaracha (CJP), portaban pancartas durante una protesta en Varanasi el 20 de julio de 2026, exigiendo la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, por presuntas irregularidades en el examen NEET. La policía india disparó gases lacrimógenos y cargó con porras contra los manifestantes en Nueva Delhi el 20 de julio, cuando intentaban marchar hacia el Parlamento para exigir la dimisión del ministro de Educación por irregularidades en exámenes importantes. (Foto de Niharika KULKARNI / AFP) / NIHARIKA KULKARNI

La movilización trató de extenderse a otras regiones y logró realizar eventos similares en simultáneo dentro de ciudades como Pune, Bombay y Bangalore a lo largo de la segunda mitad de junio. Hasta fines de este mes se seguirán realizando plantones y manifestaciones en sedes regionales del Minsiterio de Educación, siendo Nueva Delhi el principal foco de estas actividades.

El movimiento cobra un importante impulso a fines de junio con la incorporación del activista ambiental Sonam Wangchuk, figura reconocible en India que da mayor visibilidad al movimiento.

Tras su adhesión, Wangchuk inicia una huelga de hambre en la que se remitió a consumir únicamente agua y sal, acampando en la explanada de la calle del Jantar Mantar de Nueva Delhi. La prensa local reportaba en las últimas semanas que el tradicional foco de protestas tenía una asistencia diaria de entre 2.000 y 5.000 manifestantes.

Dentro de ese contexto fue que se planificó la gran manifestación del lunes 20 en coincidencia con la apertura de la sesión del monzón del Parlamento indio. El desalojo del campamento y de Wangchuk, y el traslado de este a un establecimiento de salud el 18 de julio agudizaron la tensión y su liberación se convirtió en otra demanda más de los manifestantes.

Según Indian Express, las fuerzas del orden habían calculado que la protesta congregaría a unas 5.000 personas, pero terminaron encontrándose con al menos 12.000 manifestantes, y con otras estimaciones elevando la cifra hasta los 20.000. La prensa internacional indica que nuevamente hubo una amplia participación de adolescentes y jóvenes adultos, a los que también se sumaron docentes, profesionales y grupos activistas.

La policía levantó barricadas alrededor del Jantar Mantar y se preparó para contener a los protestantes, con los que mantuvo choques al intentar impedir su avance hasta el Congreso. EFE informó que sus reporteros observaron a los oficiales golpeando con palos a los manifestantes para evitar que llegaran al edificio estatal.

Agentes policiales voltearon un vehículo dañado durante un enfrentamiento con simpatizantes del Partido Janata de la Cucaracha (CJP) en una protesta que exigía la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, por presuntas irregularidades en el examen NEET, en Nueva Delhi el 20 de julio de 2026. Miles de manifestantes que exigían la dimisión del ministro de Educación y reformas más amplias en los exámenes se enfrentaron con la policía en Nueva Delhi el 20 de julio, cuando intentaban marchar hacia el Parlamento. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP) / SAJJAD HUSSAIN

La misma agencia añadió que la Internet Freedom Foundation denunció que la conectividad móvil había sido cortada por el gobierno en varias zonas de la capital india.

De momento, las fuentes oficiales han rechazado haber recurrido a la violencia para controlar las protestas y el ministro Dharmendra Pradhan tampoco se ha pronunciado sobre los pedidos de que dimita.

“Al ver la brutalidad con la que se trata a los jóvenes que protestan pacíficamente, he decidido continuar mi huelga de hambre”, manifestó Sonam Wangchuk en un mensaje manuscrito publicado el lunes por su entorno.

“Son métodos para asustarnos, amenazarnos y desviarnos del tema central. Pero los jóvenes de este país ya no van a tener miedo; van a luchar. Las cucarachas ni siquiera le tienen miedo al sistema”, declaró, por su parte, Abhijeet Dipke.

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