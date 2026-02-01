Escuchar
(2 min)
Personas hacen fila en un centro de votación para ejercer su voto durante las elecciones de Costa Rica este domingo, en San José (Costa Rica). (Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas)

Personas hacen fila en un centro de votación para ejercer su voto durante las elecciones de Costa Rica este domingo, en San José (Costa Rica). (Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas hacen fila en un centro de votación para ejercer su voto durante las elecciones de Costa Rica este domingo, en San José (Costa Rica). (Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas)
Personas hacen fila en un centro de votación para ejercer su voto durante las elecciones de Costa Rica este domingo, en San José (Costa Rica). (Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas)
Por Agencia EFE

Los comicios en Costa Rica para elegir al presidente de la República y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 avanzan este domingo en “absoluta normalidad” y “sin incidentes de relevancia”, indicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Las elecciones en Costa Rica avanzan con “absoluta normalidad y sin incidentes relevantes”
Centroamérica

Las elecciones en Costa Rica avanzan con “absoluta normalidad y sin incidentes relevantes”

Cuba tendrá prolongados apagones a la vez en el 59.3 % de su territorio este domingo
Centroamérica

Cuba tendrá prolongados apagones a la vez en el 59.3 % de su territorio este domingo

Costa Rica vota para elegir presidente tras campaña marcada por el tema de inseguridad
Centroamérica

Costa Rica vota para elegir presidente tras campaña marcada por el tema de inseguridad

Cuba califica de “fascista” nueva medida de EE.UU. contra su suministro energético
Centroamérica

Cuba califica de “fascista” nueva medida de EE.UU. contra su suministro energético