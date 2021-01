Ciudad de México prolongó este viernes el estado de máxima alerta sanitaria por covid-19, manteniendo suspendidas actividades no esenciales, al ubicarse en “el pico más alto” de contagios y hospitalizaciones, informó el gobierno, que planeaba desactivar la medida este domingo.

“Estando en el pico más alto en este momento sería muy difícil regresar a una situación de apertura (...) la ciudad está hoy en su máximo nivel de hospitalización desde el inicio de la pandemia”, dijo la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.

La máxima alerta o “semáforo rojo” fue decretado el pasado 18 de diciembre cuando la capital de México, de unos 9 millones de habitantes, se hallaba cerca del 75% de su capacidad hospitalaria.

Pero este viernes, Sheinbaum anunció que las hospitalizaciones alcanzan ya 86% en el caso de camas generales y 82% para camas con respirador, requeridas por los pacientes de mayor gravedad.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye a la capital y a los municipios conurbados del Estado de México --sumando unos 22 millones de habitantes-- hay 9.212 personas hospitalizadas, 7.040 en camas generales y 2.172 con respiración artificial, detalló la alcaldesa.

Las autoridades advirtieron que esta semana se observó “por primera vez en 20 días” un crecimiento mayor al pronosticado en la tasa de reproducción del virus.

Sheinbaum evitó dar un nuevo plazo para la vigencia del “semáforo rojo”, aunque reconoció que por ahora la medida se mantendrá indefinidamente.

Pese al repunte de la enfermedad, la alcaldesa ratificó que su gobierno no forzará a sus ciudadanos a cumplir con las recomendaciones de salud.

“Utilizar la fuerza pública para multar a un ciudadano por no usar cubreboca, por ejemplo, no es nuestra convicción, creemos más en la educación, en la formación de la ciudadanía (...) no creemos en la represión”, afirmó.

Detalló además que en Ciudad de México se han aplicado ya 47.130 dosis de la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech, un proceso que empezó el 24 de diciembre pasado.

Sheinbaum anunció también nuevos apoyos económicos para pequeños negocios, en especial los restaurantes, un sector duramente golpeado por las restricciones sanitarias.

La capital mexicana acumula 17.752 fallecimientos y 354.011 casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia.

México, de 128 millones de habitantes, suma 131.031 defunciones -el cuarto país más enlutado del mundo- y 1,49 millones de contagios acumulados, según cifras oficiales.

