Trump advierte que la flota que se dirige a Irán es “incluso mayor” que la de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes que la flota que se dirige a Irán es “incluso más grande” que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán.

“Actualmente, una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (...) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo”, aseguró el mandatario preguntado por la prensa en el Despacho Oval.

“Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio”, añadió.

Preguntado por si le está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el republicano contestó que “solo ellos lo saben con certeza”.

“No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia”, afirmó el republicano.

Irán advierte de que buques de guerra de Estados Unidos en la región son "objetivos" a su alcance. Foto: EFE

Trump aseguró el jueves que está buscando un acuerdo con el Gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que “dejen de matar a manifestantes”.

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se mostró este viernes dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, “falta de buena voluntad de Washington en el pasado”.