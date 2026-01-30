El Ejército iraní: las bases y buques de EE.UU. están al alcance de nuestros misiles

El Ejército iraní aseguró que responderá de manera “instantánea” contra cualquier agresión de Estados Unidos, cuyas bases y portaaviones en Oriente Medio se encuentran “dentro del rango de nuestros misiles”, en un conflicto que advirtió se extenderá por la región.

“El alcance de la guerra se extenderá sin duda por toda la región. Desde el régimen sionista hasta los países que albergan bases militares estadounidenses, todos estarán al alcance de nuestros misiles y drones”, dijo anoche el el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, en la televisión estatal.

Estados Unidos ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln junto con su grupo de escolta en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar si Teherán no se sienta a negociar.

Respecto al buque Abraham Lincoln, el portavoz militar iraní aseguró que “estos portaaviones son vulnerables a las capacidades de misiles y misiles hipersónicos de la República Islámica de Irán”.

Akraminia afirmó que “no es posible hacer predicciones precisas” acerca de las intenciones de Trump: “Estamos tratando con un individuo narcisista y delirante que cambia constantemente de posición”, dijo.

“Si los estadounidenses cometen un error de cálculo, sin duda no se desarrollará como Trump imagina: llevar a cabo una operación rápida y luego, dos horas después, tuitear que la operación ha terminado”, aseguró.

Akraminia sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran más preparadas que durante la guerra de los 12 días de junio, iniciada por Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

Irán sufrió duros daños en ese conflicto con bombardeos diarios israelíes contra objetivos militares, civiles y nucleares, además de la muerte de una treintena de altos cargos militares.

Pero Akraminia mantuvo que no lograron su objetivo de “el derrocar al sistema político e incluso desintegrar Irán”.

Trump afirmó el miércoles que la flota enviada “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, comparó la situación con Venezuela, donde apresó a Nicolás Maduro, y exigió a Irán a cerrar un acuerdo.

El estadounidense ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica.

Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de las protestas que comenzaron por motivos económicos y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.373 fallecidos, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.