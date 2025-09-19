El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, observa a los medios de comunicación durante la firma de una orden ejecutiva que autoriza la nueva Tarjeta Dorada Trump. (Foto: EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, observa a los medios de comunicación durante la firma de una orden ejecutiva que autoriza la nueva Tarjeta Dorada Trump. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump afirma que el Ejército de EEUU hundió otro barco “de narcotraficantes” en el Caribe
Resumen de la noticia por IA
Trump afirma que el Ejército de EEUU hundió otro barco “de narcotraficantes” en el Caribe

Trump afirma que el Ejército de EEUU hundió otro barco “de narcotraficantes” en el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , informó este viernes que el Ejército realizó un nuevo ataque cinético “letal” contra un “barco afiliado a una organización terrorista designada” y confirmó la muerte de tres supuestos narcotraficantes.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC