Trump afirma que el Ejército de EEUU hundió otro barco “de narcotraficantes” en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que el Ejército realizó un nuevo ataque cinético “letal” contra un “barco afiliado a una organización terrorista designada” y confirmó la muerte de tres supuestos narcotraficantes.
