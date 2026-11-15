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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 9 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 9 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo el “carácter político” de la orden judicial que frena temporalmente el cierre de un parque público en Washington donde busca renovar un campo de golf y advirtió que su Gobierno apelará la “perjudicial” decisión.

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