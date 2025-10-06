Trump dice que “no hay más botes” en el Caribe tras los ataques de Estados Unidos cerca de Venezuela

Escucha la noticia
Trump dice que “no hay más botes” en el Caribe tras los ataques de Estados Unidos cerca de VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que los ataques letales contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas han sido tan exitosos que “no hay más botes” en esa área del Caribe.
“Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto”, dijo Trump a una multitud de marineros en la base naval de Norfolk, en Virginia.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA: Venezuela alerta a Estados Unidos de plan para poner “explosivos letales” en su embajada en Caracas
“Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua", dijo Trump riendo.
“Simplemente no podemos encontrar ninguno”.
Hasta el momento, al menos 21 personas han muerto en los ataques, según funcionarios estadounidenses.
La Casa Blanca afirma que los ataques han destruido al menos cuatro barcos, algo que evitó que las drogas lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas y expertos cuestionan la legalidad de usar la fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados o interrogados.
Trump se jactó de que su política estaba funcionando y que la acción militar podría ampliarse a rutas terrestres.
“Ya no están llegando por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirlo ahora mismo, eso tampoco va a salir bien", dijo.
Trump se refirió a otro ataque mortal que tuvo lugar “anoche”. Sin embargo, el último anunciado por el Pentágono fue el viernes, cuando funcionarios dijeron que mataron a cuatro personas no identificadas acusadas de ser "narcoterroristas" en un pequeño bote frente a Venezuela.
Un video del incidente publicado por el Pentágono mostró una lancha rápida repentinamente envuelta en humo y llamas.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Cómo son y cuál es el poder de los misiles Tomahawk que Ucrania quiere para atacar dentro de Rusia?
- “Las claves de las negociaciones serán el desarme de Hamás y quién gobernará Gaza”: El plan de Trump se decide en Egipto
- La nueva pelea de Trump contra los demócratas se traslada a la Copa Mundial de Fútbol 2026
- “Quito no será rehén”, dice alcalde tras advertencia de líder indígena de tomar la capital de Ecuador
- El gobierno de Donald Trump declara ciudades de Estados Unidos como “zona de guerra”
Contenido sugerido
Contenido GEC