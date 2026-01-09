EE.UU. se retira de 66 organismos internacionales que “ya no le sirven”: qué panorama se abre ahora y qué secuelas tendrá

Estados Unidos anunció esta semana su retiro de 66 organizaciones internacionales a través de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, señalando la “inutilidad” de estas entidades para los intereses de su país y criticando el funcionamiento de estas.

“La Administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal administradas, capturadas por los intereses de actores que impulsan sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, libertades y prosperidad general de nuestra nación”, indicó el Departamento de Estado del país norteamericano.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Trump ha manifestado repetidamente su rechazo a diversos programas de la ONU al considerarlos parte de una ideología negativa. Foto: EFE/EPA/Lukas Coch.

Dicha medida se suma al proceso de a otras de carácter similar, como la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la suspensión de sus contribuciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

En total, el gigante norteamericano suspenderá su participación en 31 organizaciones ligadas a la ONU y otras 35 externas, indicando que su decisión se debe al componente “woke” de estas. La mayor parte de dichas instituciones está relacionada a temáticas como la gestión climática, el desarrollo sostenible, promoción de la equidad y las problemáticas de género.

La noticia fue recibida de forma poco favorable por parte de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien dijo “lamentar” la decisión de Estados Unidos.

La marcha de la potencia norteamericana supone un duro golpe presupuestario para estas agencias, debido a que se trataba del principal contribuyente de buena parte de estas. El balance presupuestario indica que el aporte de EE.UU. supone el 22% del presupuesto base de la ONU.

ENTIDADES CLAVE

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) Estados Unidos es el primer país en abandonar el organismo. Su origen se remonta a 1992 y fue adoptada durante la “Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, estando en vigor desde 1994. Su finalidad principal es mitigar el impacto de la actividad humana en el clima global y la generación de conciencia en torno a esta problemática. El deterioro de las masas de agua, la gestión de residuos, la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero y las garantías para no afectar la producción alimentaria son algunos elementos incluidos en el área de interés de la CMNUCC.

Algunos principios básicos que establece esta convención son de particular desagrado para Trump, sobre todo los relacionados a la diferenciación de las responsabilidades que atribuye a los países más desarrollados, con mayores obligaciones a causa de su actividad industrial a lo largo de la historia. La premisa de precaución por delante de la certeza absoluta en torno al cambio climático tampoco parecía ser del agrado del presidente estadounidense.

Estados Unidos aportaba aproximadamente el 20% del presupuesto de la CMNUCC y se estimaba que el monto anual se situaba en torno a los 8 millones de dólares.

ONU Mujeres Organismo que fomenta la igualdad de género y la promoción de los derechos de la población femenina y actúa como secretaría de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Se estableció en el 2010 y tiene como otros focos de trabajo el empleo digno, la independencia económica y la prevención de la violencia contra las mujeres. Asimismo, contribuye a los gobiernos al desarrollo de programas relacionados a las temáticas antes citadas.

La Administración Trump ha mostrado su rechazo a la inclusión de términos como “equidad de género” empleados en la documentación de ONU Mujeres y otras agencias, calificándolos de ser vehículos de divulgación de ideas globalistas.

El aporte del país norteamericano al presupuesto de ONU Mujeres ha sido variable en los últimos años, pero se ha movido entre cifras de 30 y 40 millones de dólares aproximadamente.

ONU Hábitat El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos tiene como objetivo la reducción de la pobreza y desigualdad en las comunidades, teniendo especial foco en lo que la ONU denomina como “sur global”. La sostenibilidad, el acceso a la vivienda digna y la prevención de las crisis urbanas son parte de sus ejes de trabajo.

El cambio climático y su impacto en el desarrollo urbano es un punto central de la labor de ONU Hábitat, siendo esta temática bastante criticada por Trump. El mandatario norteamericano ha calificado repetidamente de “estafa” a las políticas climáticas internacionales y las considera nocivas para el desarrollo económico.

La contribución total a los programas de ONU Hábitat antes del segundo mandato de Trump oscilaba en torno a los 26 millones y 30 millones de dólares anuales.

UNFPA El Fondo de Población de las Naciones Unidas vela por la salud sexual y reproductiva de la población con especial énfasis en las mujeres y la población joven. La planificación familiar, la prevención de las muertes maternas y la eliminación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil son parte vital de su campo de trabajo.

La entidad fue una de las primeras a las que Trump retiró el financiamiento en el 2017 y desde el inicio de su segundo gobierno nuevamente canceló los aportes al organismo. El mandatario ha acusado a la entidad de promover el aborto y las esterilizaciones forzadas, considerando esto como parte de un plan de colaboración con China.

Estados Unidos contribuía al presupuesto de UNFPA a gran escala pues su financiamiento para las operaciones básicas era de 30,5 millones de dólares, pero el desembolso alcanzaba los 256 millones de dólares para la actividad complementaria, que incluía diversos programas humanitarios y sanitarios.

PRAGMATISMO Y PANORAMA

Tal como ha indicado el gobierno estadounidense, el abandono de la larga lista de entidades tiene un marcado trasfondo ideológico, pero también tiene un componente práctico desde la perspectiva de la cúpula liderada por Donald Trump

Marco Carrasco, analista internacional y profesor de Desarrollo y Estudios de Asia de la Universidad de San Marcos, indica que este pragmatismo está ligado al interés y visión económica de la Administración Trump.

“Responde algo que en principio a ellos les resulta como una asignación presupuestaria más eficiente”, comenta.

La salida de Estados Unidos supone un recorte que en muchos casos se sitúa en un cuarto o un tercio de los presupuestos totales de muchas de estas organizaciones, lo que supone un golpe duro para su margen de operaciones. No obstante, para Carrasco esto tendrá como consecuencia que el vacío dejado por los norteamericanos sea ocupado por otros actores, probablemente antagonistas.

“La naturaleza con la que se mueven los intereses en este nivel es a veces análoga con la ecología. Cuando hay una especie que domina un espacio y esta se retira o desaparece del ecosistema, este espacio no termina siendo vacío, sino que se convierte en un nicho a ser ocupado por otras especies rivales”, indica el internacionalista.

“En este caso aplica la misma situación. La retirada de Estados Unidos de todas estas agencias vinculadas a temas como el cambio climático y demás deja un espacio para que tome mayor relevancia estratégica a nivel presupuestal China, que podría ser la más interesada y, por ejemplo, también otros países de los BRICS o las naciones de la Unión Europea, quizás con una disposición económica menor”, agrega.

Que China cubra el vacío dejado por Estados Unidos en los programas de la ONU es un escenario posible. (Foto: Mary Altaffer / AFP)

La política de Donald Trump con respecto a las agencias de la ONU y otras entidades internacionales que considera problemáticas es más agresiva durante la actual gestión, pero ya se había visto durante su primer gobierno. Un caso emblemático fue su intento de retirar a su país permanentemente de la OMS, decisión revertida durante el periodo de Joe Biden, pero que fue retomada en la actual administración.

Según Carrasco, esto es parte de variaciones estructurales que en algunos casos forman parte de un ciclo natural y que el retiro de las más de 60 organizaciones tiene mucho que ver con el legado que busca dejar el segundo gobierno de Trump, aunque su permanencia en el tiempo todavía es incierta.

“No sabemos aún a estas alturas si estos cambios son de ese corte cíclico o son realmente cambios estructurales que marcan finalmente una suerte de nuevo ordenamiento que una gestión posterior —sea o no republicana— podría mantener”.

A decir del especialista, la intención del líder del Partido Republicano sería ser un punto de partida y de ejemplo para cambiar la consideración que se ha otorgado históricamente a las políticas defendidas por los órganos internacionales que su gobierno está dejando de lado.

“La mirada de la gestión geopolítica de la Administración Trump iría por el hecho de pensar que ellos por sí mismos van a poder dictaminar esta suerte de cambio de enfoque global. Si Estados Unidos se retira, probablemente podría irradiar gradualmente esta concepción de que quizá algunas de estas agencias son innecesarias y no tienen sentido que sigan operando, cambiando el rumbo de las prioridades a nivel global”, argumenta el investigador de la UNMSM.

“Yo no creería que ese vaya a ser el caso, porque son prioridades en general vistas como relevantes. Los países europeos van a buscar sostenerlas y los países de los BRICS, remarcando a China, van a estar interesados en ocupar estos espacios”, añade.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela es una muestra de que el gobierno de Trump no teme dejar de lado el "poder blando". Foto: EFE/ Stringer

El financiamiento a las organizaciones internacionales y la asignación de presupuesto a determinadas agendas se ha considerado tradicionalmente como el campo de acción del “poder blando” (“soft power”), relacionado a la capacidad de los países para influir en la geopolítica por medio de la persuasión.

La actividad reciente de EE.UU. en Venezuela ha ido justamente por el frente opuesto de la manifestación dura de la fuerza, lo que podría sugerir un desinterés del gobierno norteamericano por recurrir a la vía blanda para mostrar su influencia. No obstante, Carrasco considera que esto es poco probable y que la desvinculación de Trump de los programas de la ONU obedece claramente a otros factores.

“La prioridad de la gestión es el ‘hard power’ en general y en lo que concierne al poder blando hay una retirada, pero de ciertos espacios vinculados a las temáticas que son contrarias a la administración y el pensamiento de Donald Trump. Igual hay otros espacios vinculados al ‘soft power’ que Estados Unidos mantiene por estar alineados, al menos parcialmente, a la visión de Trump”, puntualiza.

LAS ORGANIZACIONES QUE DEJA EE. UU.

Entidades de la ONU abandonadas por EE. UU. CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (el tratado base del Acuerdo de París).

ONU Mujeres: Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas.

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Comisiones Económicas Regionales (ECOSOC): Para África, América Latina y el Caribe (CEPAL), Asia y el Pacífico, y Asia Occidental.

ONU-Agua y ONU-Océanos.

ONU-Energía.

ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

Comisión de Consolidación de la Paz y el Fondo para la Consolidación de la Paz.

Centro de Comercio Internacional.

Comisión de Derecho Internacional.

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales.

Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas.

Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia.

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).

Universidad de las Naciones Unidas.

Oficinas de Representantes Especiales: Niños y conflictos armados, Violencia sexual en los conflictos, Violencia contra los niños y el Asesor Especial para África.

