Fotografía de archivo del 15 de Julio de 2025 que muestra al exasesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington (Estados Unidos). (Foto: EFE)
El Senado de EE.UU. confirma a Mike Waltz como embajador ante la ONU, previo a la cumbre
El Senado de confirmó este viernes a Michael Waltz como embajador ante la (ONU), apenas días antes de la cumbre anual de jefes de Estado en Nueva York.

La nominación de Waltz, exasesor de Seguridad Nacional del presidente , fue aprobada con 47 votos a favor y 43 en contra, tras meses de retrasos que dejaron numerosos puestos administrativos de alto nivel vacantes.

Waltz, recordado por ser la primera baja del gabinete de la actual administración luego de protagonizar en marzo un escándalo de filtración de planes de bombardeos a rebeldes en Yemen a través de mensajes en la plataforma de mensajería Signal, fue nominado por Trump al puesto en mayo.

La oposición calificó su nombramiento como “un premio de consolación” para el militar en situación de retiro.

Todos los demócratas, excepto dos, se opusieron a la nominación de Waltz, argumentando que había demostrado no ser apto para ocupar un alto cargo de política exterior por su papel en la revelación de información confidencial.

Waltz declaró en entrevistas pasadas que ante la ONU tendría la “misión” de trabajar para contrarrestar la influencia de China y se comprometió también a apoyar recortes de recursos de distintas agencias de la organización.

“La ONU ha crecido a más de 80 agencias con misiones superpuestas que desperdician recursos y, si se confirma, presionaré por la transparencia”, afirmó.

