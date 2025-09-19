El Senado de EE.UU. confirma a Mike Waltz como embajador ante la ONU, previo a la cumbre

Escucha la noticia
El Senado de EE.UU. confirma a Mike Waltz como embajador ante la ONU, previo a la cumbreResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Senado de Estados Unidos confirmó este viernes a Michael Waltz como embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), apenas días antes de la cumbre anual de jefes de Estado en Nueva York.
LEE: Estados Unidos y China se ponen de acuerdo sobre TikTok: “Vamos a ver qué es capaz de conseguir Beijing a cambio”
La nominación de Waltz, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, fue aprobada con 47 votos a favor y 43 en contra, tras meses de retrasos que dejaron numerosos puestos administrativos de alto nivel vacantes.
Newsletter Vuelta al Mundo
Waltz, recordado por ser la primera baja del gabinete de la actual administración luego de protagonizar en marzo un escándalo de filtración de planes de bombardeos a rebeldes en Yemen a través de mensajes en la plataforma de mensajería Signal, fue nominado por Trump al puesto en mayo.
La oposición calificó su nombramiento como “un premio de consolación” para el militar en situación de retiro.
Todos los demócratas, excepto dos, se opusieron a la nominación de Waltz, argumentando que había demostrado no ser apto para ocupar un alto cargo de política exterior por su papel en la revelación de información confidencial.
MÁS: Trump afirma que el Ejército de EEUU hundió otro barco “de narcotraficantes” en el Caribe
Waltz declaró en entrevistas pasadas que ante la ONU tendría la “misión” de trabajar para contrarrestar la influencia de China y se comprometió también a apoyar recortes de recursos de distintas agencias de la organización.
“La ONU ha crecido a más de 80 agencias con misiones superpuestas que desperdician recursos y, si se confirma, presionaré por la transparencia”, afirmó.
TE PUEDE INTERESAR
- Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia
- Venezolanos piden a Italia apoyo en su causa por “justicia y libertad” de presos políticos
- Senado de Estados Unidos rechaza el presupuesto temporal y alienta posible cierre de Gobierno
- Venezuela dice que hay “una guerra no declarada” tras despliegue de EE.UU. en el Caribe
- De movimiento a “terroristas”: qué hay detrás del anuncio de Trump contra Antifa
Contenido sugerido
Contenido GEC