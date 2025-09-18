Juan Luis Del Campo
“Errores garrafales” en investigación del Caso Kirk: el polémico director del FBI, Kash Patel, vuelve al ojo de la tormenta
Kash Patel, director del FBI, se encuentra otra vez en el ojo de la tormenta. Ya venía abrumado de críticas sobre su capacidad para liderar esta agencia del gobierno estadounidense, en crisis por la salida de unos 5 mil agentes en lo que algunos calificaron de purga política ordenada por la Administración de Donald Trump. Ahora se suman los cuestionamientos sobre su actuación durante la búsqueda del asesino de Charlie Kirk y su tratamiento del caso Jeffrey Epstein. Así pues, el funcionario de 45 años tiene más de un problema por delante.

