Gisella López Lenci
Las elecciones legislativas: el verdadero reto de Donald Trump para el 2026
Este 20 de enero Donald Trump entra a su segundo año de mandato en su segundo período de gobierno al frente de la Casa Blanca. Y este 2026 tiene un reto trascendental: las elecciones legislativas que podrían quitarle al Partido Republicano la mayoría que mantiene en ambas cámaras del Congreso.

