Miles recorren las calles de Nueva York en día de apoyo nacional a Mineápolis

Miles de neoyorquinos unieron hoy sus voces y desafiaron las gélidas temperaturas para repudiar la política migratoria del presidente Donald Trump en Mineápolis, que ha costado la vida a dos personas abatidas por agentes federales y genera fuertes enfrentamientos con los residentes.

La multitud salió a protestar como parte de la convocatoria nacional a “no trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras”, una huelga en solidaridad con la ciudad de Minéapolis en su lucha por sacar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Agentes federales avanzan hacia los manifestantes durante un enfrentamiento en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de enero de 2026. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG) / CRAIG LASSIG

Armados para enfrentar el frío ártico que afecta a Nueva York y otros estados, los manifestantes se reunieron en la ya legendaria plaza de Foley Square, a pasos de la sede de ICE, y marcharon por las calles gritando consignas y portando letreros contra el ICE.

En los letreros se podía leer “Fuera ICE”, “ICE es la gestapo de Trump” o “Justicia para todas las víctimas del terrorismo del ICE”, así como fotos de inmigrantes que han muerto en centros de detención.

“Exigimos el fin de esta violencia, el fin de los asesinatos de miembros de nuestra comunidad y la salida de ICE de nuestras comunidades”, indicaron representantes de la Coalición de Inmigración de Nueva York, uno de los grupos organizadores de la manifestación.

Una mujer sostiene un cartel que dice "¡Alto al terrorismo de ICE ya!" en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti en el sur de Minnápolis, Minnesota, EE.UU., el 25 de enero de 2026. Foto: EFE/ Craig Lassig

Los enfrentamientos de agentes de ICE con residentes de Mineápolis ha causado las muertes de Renee Gold (7 de enero) y de Alex Pretti (24 de enero), ambos de 37 años, lo que aumentó la indignación respecto a las prácticas migratorias del Gobierno de Trump.

Las crecientes críticas a los abusos del ICE llegan además por parte de figuras del mundo del espectáculo y empresarios, que han hecho públicas sus opiniones en contra de la violencia de la agencia migratoria.