Personas participan en una protesta de "Cierre Nacional" contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Foto: Octavio JONES / AFP
/ OCTAVIO JONES
Por Agencia EFE

Miles de neoyorquinos unieron hoy sus voces y desafiaron las gélidas temperaturas para repudiar la política migratoria del presidente Donald Trump en Mineápolis, que ha costado la vida a dos personas abatidas por agentes federales y genera fuertes enfrentamientos con los residentes.

Miles recorren las calles de Nueva York en día de apoyo nacional a Mineápolis
EEUU

Miles recorren las calles de Nueva York en día de apoyo nacional a Mineápolis

