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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump (derecha) observa mientras el presidente de China Xi Jinping pronuncia un discurso en el Salón de la Cruz de la Casa Blanca, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump (derecha) observa mientras el presidente de China Xi Jinping pronuncia un discurso en el Salón de la Cruz de la Casa Blanca, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de China, Xi Jinping, dijo este jueves en unas declaraciones previas a su cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca que las dos potencias deben seguir compitiendo pero manteniéndose alejados “del conflicto y la confrontación”.

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