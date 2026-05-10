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Los pasajeros evacuados este domingo por la tarde del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se dirigen con sus pertenencias personales al autobús de la Unidad Militar de Emergencias que los va trasladar al aeropuerto de Tenerife Sur, antes de tomar un vuelo de retorno a su país. Foto: EFE/Miguel Barreto
Los pasajeros evacuados este domingo por la tarde del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se dirigen con sus pertenencias personales al autobús de la Unidad Militar de Emergencias que los va trasladar al aeropuerto de Tenerife Sur, antes de tomar un vuelo de retorno a su país. Foto: EFE/Miguel Barreto
Por Agencia EFE

Uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados este domingo desde España tras viajar en el crucero MV Hondius, identificado como un foco de infección por hantavirus, presenta síntomas compatibles con la enfermedad, informó el primer ministro francés, Sébastian Lecornu.

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