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Una embarcación de la Guardia Civil española navega junto al crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa y afectado por el hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 11 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP
Una embarcación de la Guardia Civil española navega junto al crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa y afectado por el hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 11 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.

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