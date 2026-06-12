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Personal médico desinfecta el cuerpo de un hombre infectado con ébola en el Hospital Rwampara de Ituri, República Democrática del Congo, el 9 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/DIEUDONNE DIROLE
Personal médico desinfecta el cuerpo de un hombre infectado con ébola en el Hospital Rwampara de Ituri, República Democrática del Congo, el 9 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/DIEUDONNE DIROLE
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) sigue expandiéndose, tanto en número de casos como en extensión geográfica, y prometió que seguirá apoyando al gobierno y a las comunidades afectadas para detener su avance.

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