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El personal sanitario encabeza la lista de grupos con mayor riesgo de contraer el ébola, según la OMS. Foto: PATRICK MEINHARDT/AFP
El personal sanitario encabeza la lista de grupos con mayor riesgo de contraer el ébola, según la OMS. Foto: PATRICK MEINHARDT/AFP
Por Agencia AFP

Estados Unidos ha tomado medidas para impedir el ingreso de ébola en su territorio, dijo este miércoles el secretario de Estado Marco Rubio, en momentos en que la epidemia de fiebre hemorrágica azota a la República Democrática del Congo (RDC).

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