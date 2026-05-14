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La universidad de Genoa dijo que entre las víctimas están un profesor de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores. Foto: suboceanic
La universidad de Genoa dijo que entre las víctimas están un profesor de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores. Foto: suboceanic
Por Agencia AFP

Cinco italianos murieron en un accidente de buceo en Maldivas, informó el jueves el ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.

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