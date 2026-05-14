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Fotografía de archivo de un agente del Departamento Estadounidense Antidroga, (DEA). Foto: EFE/Ronda Churchill
Fotografía de archivo de un agente del Departamento Estadounidense Antidroga, (DEA). Foto: EFE/Ronda Churchill
Por Agencia EFE

La DEA volverá a tener presencia en Bolivia con una oficina en La Paz dedicada al intercambio de inteligencia criminal, casi 18 años después de su expulsión, aunque sus agentes no participarán en operativos antidrogas ni estarán desplegados en zonas sensibles como el Chapare, informó el Gobierno.

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