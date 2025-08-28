Fotografía de la delegación de la Unión Europea en Ucrania, muestra los daños sufridos en las oficinas de la UE en Kiev tras un ataque con misiles y drones rusos. Folleto / Delegación de la UE en Ucrania / AFP
/ SERGEI SUPINSKY
Agencia AFP
Agencia AFP

Edificio de la misión de la Unión Europea en Kiev fue dañado en los ataques rusos, según jefe del Consejo Europeo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo el jueves que estaba “horrorizado” por una nueva serie de contra , que también dañaron un edificio de la misión diplomática del bloque.

“Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE, cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado de Rusia”, escribió Costa en la red X. “La UE no se dejará intimidar.

“La agresión de Rusia sólo refuerza nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo”, agregó.

Este vídeo, tomado y difundido por la Presidencia ucraniana el 28 de agosto de 2025, muestra a los rescatistas trabajando en un edificio dañado tras un ataque con misiles rusos en Kiev. Foto: Documento / PRESIDENCIA DE UCRANIA / AFP
/ HANDOUT

La embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, precisó que el recinto diplomático se vio “gravemente dañado por la onda expansiva” de los bombardeos, que causaron una decena de muertos en Kiev.

En una fotografía publicada por Costa en su cuenta de X puede verse la magnitud de los daños en la oficina de la delegación europea: la estructura del techo quedó desmontada, y los cristales de las ventanas reventados. Según una fuente diplomática europea, ningún miembro de la misión de la UE resultó herido.

Al menos tres muertos y 12 heridos por ataque ruso con misiles en Kiev


El ejército ucraniano reportó que Rusia atacó el país con . La fiscalía indicó en un balance actualizado que diez personas murieron en la capital, entre ellas un niño.

La administración militar precisó que Kiev fue golpeado en 20 puntos.

