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Un coche de la Policía en un suceso. Foto: EFE/Archivo
Un coche de la Policía en un suceso. Foto: EFE/Archivo
Por Agencia AFP

Una doctora fue detenida en Polonia tras encontrarse 34 fetos humanos enterrados en el jardín de su antigua vivienda, informaron el lunes las autoridades.

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