Esta fotografía ilustrativa tomada el 11 de abril de 2023 muestra el logotipo del software de mensajería instantánea estadounidense Whatsapp en la pantalla de un teléfono inteligente en Moscú. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Esta fotografía ilustrativa tomada el 11 de abril de 2023 muestra el logotipo del software de mensajería instantánea estadounidense Whatsapp en la pantalla de un teléfono inteligente en Moscú. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia amenaza con una prohibición total de WhatsApp
Resumen de la noticia por IA
Rusia amenaza con una prohibición total de WhatsApp

Rusia amenaza con una prohibición total de WhatsApp

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El dijo el viernes que estaba considerando la prohibición de la popular aplicación de mensajería , a la que acusó de no hacer suficiente para evitar las actividades criminales.

Las autoridades rusas instan a sus ciudadanos a usar aplicaciones respaldadas por el Estado y en agosto ya bloquearon la posibilidad de hacer llamadas por WhatsApp.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: La nueva función de WhatsApp que te notificará si un desconocido ha leído tus mensajes

El regulador de comunicaciones Roskomnadzor dijo que la plataforma, propiedad del gigante estadounidense Meta, estaba siendo usada para “organizar y llevar a cabo actos terroristas en el país, reclutar a sus ejecutores y para el fraude y otros crímenes”.

“Si la mensajería no cumple con la legislación rusa, será completamente bloqueada”, afirmó en su comunicado.

Meta no respondió inmediatamente a la solicitud de comentario de AFP.

Esta fotografía ilustrativa tomada el 27 de noviembre de 2024 muestra el logotipo del software de mensajería instantánea estadounidense Whatsapp en la pantalla de un teléfono inteligente. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Esta fotografía ilustrativa tomada el 27 de noviembre de 2024 muestra el logotipo del software de mensajería instantánea estadounidense Whatsapp en la pantalla de un teléfono inteligente. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
/ KIRILL KUDRYAVTSEV

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares de Rusia junto a Telegram.

Moscú quiere que ambas plataformas ofrezcan acceso a sus datos si las fuerzas del orden lo solicitan para investigaciones de fraude y de actividades que Rusia describe como “terroristas”.

Activistas de defensa de los derechos temen que esto pueda ser utilizado para atacar a los críticos del Kremlin, del presidente o de la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC