Esta fotografía muestra una casa dañada tras un tornado en Pomas, al suroeste de Francia, el 25 de agosto de 2026. Foto: IDRISS BIGOU-GILLES / AFP
Esta fotografía muestra una casa dañada tras un tornado en Pomas, al suroeste de Francia, el 25 de agosto de 2026. Foto: IDRISS BIGOU-GILLES / AFP
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El prefecto del departamento francés del Aude, Alain Bucquet, señaló este martes que el estado de destrucción en el que quedaron un centenar de casas de las 300 afectadas por un tornado que sacudió el pueblo de Pomas el lunes por la tarde podría condenarlas a ser inhabitables.

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