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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa tras las conversaciones mantenidas con la canciller alemana en el Palacio Mariinsky, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Sergei Supinsky / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa tras las conversaciones mantenidas con la canciller alemana en el Palacio Mariinsky, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Sergei Supinsky / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

Ucrania estaría dispuesta a poner fin a sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas si Moscú deja de atacar sus infraestructuras energéticas, declaró el domingo el presidente Volodymyr Zelensky, tras las duras críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump.

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