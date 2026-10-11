Ucrania estaría dispuesta a poner fin a sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas si Moscú deja de atacar sus infraestructuras energéticas, declaró el domingo el presidente Volodymyr Zelensky, tras las duras críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump.

Trump criticó el sábado los ataques de Kiev contra las refinerías rusas y afirmó que es “hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. Sus palabras fueron al día siguiente del anuncio sorpresa de un acuerdo entre Washington y Moscú para la compra de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses que pesan sobre Rusia.

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“Ucrania estará dispuesta a poner fin a sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestras infraestructuras energéticas”, replicó Zelensky el domingo.

“Toda medida de desescalada debe ser recíproca y contar con garantías concretas”, afirmó.

Rusia ha intensificado sus ataques contra el territorio ucraniano en los últimos meses, provocando un número creciente de víctimas civiles. Moscú apunta especialmente a las infraestructuras del país: puentes, centrales eléctricas, operadores de telefonía, almacenes comerciales, gasolinaras.

Los extensos daños en la red eléctrica ucraniana provocan cortes de electricidad de emergencia y se han impuesto restricciones en varias regiones, un anticipo de lo que espera a los habitantes este invierno.

Ucrania también ha intensificado sus ataques en Rusia, que califica de justas represalias a los bombardeos de Moscú, dirigiéndose en particular contra infraestructuras de almacenamiento y transporte de hidrocarburos, almacenes comerciales y centros de datos.

El presidente estadounidense considera que los ataques de Kiev contra las refinerías rusas agravan la escasez mundial de diésel.

Tras el aumento de los precios del combustible en Estados Unidos desde el estallido de la guerra contra Irán, el acuerdo entre Washington y Moscú se ve como un medio para aliviar en parte a los consumidores estadounidenses a menos de un mes de unas elecciones legislativas cruciales para el resto del mandato de Trump.