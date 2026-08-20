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Resumen

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Captura de pantalla del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante una alocución presidencial. Foto: EFE/ @ABDELAESPRIELLA
Captura de pantalla del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante una alocución presidencial. Foto: EFE/ @ABDELAESPRIELLA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este jueves la nueva cúpula de las Fuerzas Militares del país, a la que encomendó la tarea de recuperar la seguridad en todo el territorio nacional y combatir el crimen con el respaldo del Estado y el uso de la fuerza.

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