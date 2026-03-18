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Una bomba en el suelo de El Amarradero, departamento de Nariño, cerca de la frontera de Colombia con Ecuador, el 17 de marzo de 2026. (Foto de Wilmar Garzón Melendes / AFP).
Una bomba en el suelo de El Amarradero, departamento de Nariño, cerca de la frontera de Colombia con Ecuador, el 17 de marzo de 2026. (Foto de Wilmar Garzón Melendes / AFP).
/ WILMAR GARZON MELENDES
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que se ha confirmado que la bomba sin explotar que fue hallada en la frontera con Ecuador es del Ejército del país vecino, por lo que su Gobierno enviará una “nota de protesta diplomática”.

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