Jorge Quiroga afirma que “una larga noche de dos décadas terminó” tras las elecciones

El expresidente y opositor Jorge ‘Tuto’ Quiroga aseguró este domingo que “una larga noche de dos décadas terminó” tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones generales, en los que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) quedaría fuera de la segunda vuelta, en la que el político derechista disputará la Presidencia con el senador opositor Rodrigo Paz.

Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, habría obtenido el 26,9 % de los votos válidos, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral con el 92 % de las actas computadas, por detrás del senador tarijeño Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que alcanzaría el 32,2 %.

El expresidente y actual candidato a la Presidencia de Bolivia, Jorge 'Tuto' Quiroga, saluda, en La Paz, el 17 de agosto de 2025. (Foto de Gabriel Márquez / EFE)

El expresidente boliviano habló en la ciudad de La Paz junto a su candidato a la Vicepresidencia y emprendedor digital, Juan Pablo Velasco, e indicó que uno de los desafíos más grandes si logra la Presidencia es “estabilizar la economía” boliviana.

Bolivia enfrenta una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

El representante de la derecha boliviana aseguró que “hoy ganó la democracia” y felicitó al senador Paz por su campaña electoral que lo posicionó en el balotaje que se realizará el 19 de octubre.

Asimismo, el exmandatario indicó que si llega a ser presidente no dará “impunidad” a nadie pero que tampoco llegará “con sed de venganza”.

Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001, año en que asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Mientras que Paz Pereira, de 57 años y de centro, es la principal revelación de este proceso electoral, pues pasó de los últimos lugares en las encuestas preelectorales a colocarse en el primer puesto.

Estos resultados suponen la salida de la izquierda del poder tras dos décadas de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, quien deberá entregar el mando presidencial el próximo 8 de noviembre al ganador de la segunda vuelta.

Morales no participó en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, por lo que promovió el voto nulo.