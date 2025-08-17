“La izquierda está derrotada”: La crisis, la decepción y la incertidumbre marcan las elecciones en Bolivia

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“La izquierda está derrotada”: La crisis, la decepción y la incertidumbre marcan las elecciones en BoliviaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Los bolivianos ya quieren voltear la página y recomenzar una etapa que les permita salir de la apremiante crisis económica, la falta de dólares y de combustibles. El país que vivió una época de bonanza gracias a sus hidrocarburos ya no tiene gas ni para vender ni para consumir, está con sus reservas al mínimo y con un gobierno completamente desacreditado ante sus ciudadanos.
Contenido sugerido
Contenido GEC