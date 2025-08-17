Un hombre pasa junto a un mural con la leyenda "Voto nulo" en Entre Ríos, Cochabamba. (Foto: AFP)
Un hombre pasa junto a un mural con la leyenda "Voto nulo" en Entre Ríos, Cochabamba. (Foto: AFP)
/ RODRIGO URZAGASTI
Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

Escucha la noticia

00:0000:00
“La izquierda está derrotada”: La crisis, la decepción y la incertidumbre marcan las elecciones en Bolivia
Resumen de la noticia por IA
“La izquierda está derrotada”: La crisis, la decepción y la incertidumbre marcan las elecciones en Bolivia

“La izquierda está derrotada”: La crisis, la decepción y la incertidumbre marcan las elecciones en Bolivia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los bolivianos ya quieren voltear la página y recomenzar una etapa que les permita salir de la apremiante crisis económica, la falta de dólares y de combustibles. El país que vivió una época de bonanza gracias a sus hidrocarburos ya no tiene gas ni para vender ni para consumir, está con sus reservas al mínimo y con un gobierno completamente desacreditado ante sus ciudadanos.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC