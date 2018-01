Un juez federal de Brasilia prohibió el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dejar Brasil y ordenó que entregue su pasaporte, reportaron la tarde del jueves medios brasileños.



El juez sustituto Ricardo Leite, del Ministerio Público Federal de Brasilia, realizó la solicitud este jueves, argumentando que existe riesgo de fuga porque Lula responde a diversas acciones penales. También aclaró que la Policía Federal ya fue informada de la decisión.



"El director general de la Policía Federal, Fernando Segovia, informó por teléfono (...) al ministro de Justicia, Torquato Jardim, de la decisión de la Justicia Federal de impedir al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva salir del país", indicó un comunicado.



"Estamos cumpliendo la orden judicial de decomisar el pasaporte del ex presidente Lula. Nos estamos poniendo en contacto con su asesoría para ver cómo lo recogeremos", dijo a la AFP un portavoz de la Policía Federal en Brasilia.



Horas después, el bufete de abogados Teixeira Martins, encargado de la defensa del líder del PT, publicó un comunicado: "Con gran consternación recibimos la noticia (...) que prohibió al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva salir del país y determinó la aprehensión de su pasaporte".



El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 72 años, fue condenado el miércoles por un tribunal de apelación a doce años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, cargos que el ex líder sindical niega.



Dado que el ex presidente tenía recursos disponibles para evitar la cárcel mientras portara su pasaporte, tres abogados introdujeron desde su condena sendos pedidos de retención del documento, para evitar que solicite asilo político.



Lula tenía previsto participar de un encuentro sobre políticas públicas para acabar con el hambre en el continente africano hasta 2025, organizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Adis Abeba (Etiopía).



El ex mandatario de izquierda (2003-2010) debía partir de Brasil la madrugada de este viernes, indicó su asesoría, sin precisar el periplo que realizaría hasta ese país del África occidental.



"No es un viaje fácil, son 14 horas para ir, 14 para volver y 14 para estar allá", comentó Lula da Silva el jueves durante el lanzamiento de su precandidatura presidencial en una sede sindical de Sao Paulo.



Fuente: O Globo, GDA/Agencias